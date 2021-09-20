Губернатор Севастополя заявил, выборы прошли безупречно

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах 2021 года в Севастополе прошло безупречно, нарушений и серьезных происшествий не зафиксировано, заявил в воскресенье губернатор Михаил Развожаев.

Ранее он сообщил, что явка, по предварительным данным, составила 42%.

"На мой взгляд, прошло все безупречно. Центр общественного наблюдения работал круглосуточно все трое суток, полный онлайн. В Севастополе сложно сказать о каких-то нарушениях, потому что все участки оборудованы КОИБами, у нас было электронное голосование, центр общественного наблюдения, огромное количество наблюдателей, в том числе международных, выборы были под пристальным наблюдением всех возможных заинтересованных сторон", - сказал Развожаев.

Он отметил, что, "кроме фейков, которые распространяли <...> специально обученные люди, ничего не увидели: никаких жалоб, никаких юридических вопросов". По его мнению, выборы были "абсолютно прозрачные".

В Севастополе 17-19 сентября выбирали депутатов, которые представят город в Госдуме, а также прошли довыборы в городское законодательное собрание и местные выборы. Всего работали 180 участковых избирательных комиссий и шесть временных участков в больницах и военных частях. В городе около 316 тыс. избирателей, из них 20,77 тыс. изъявили желание проголосовать онлайн.