Представители руководства единороссов встретились со сторонниками

Перед началом встречи сторонники партии спели гимн России. В перерывах между речами они скандировали "Россия", "Путин" и "Победа".

Первым к собравшимся обратился секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак. Он поздравил однопартийцев и сторонников. "Дорогие друзья, позвольте мне поздравить всех вас с чистой и честной победой", - сказал Турчак. Он поблагодарил избирателей, которые отдали голоса за "Единую Россию", "за будущее страны, будущее детей и внуков".

Мэр Москвы, член высшего совета "Единой России" Сергей Собянин выразил благодарность наблюдателям, "которые обеспечивали честность выборов". "Конечно, огромное спасибо штабу общественной поддержки", - добавил он.

Как отметила в ходе своего выступления уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка и одна из лидеров партийного списка единороссов на выборах в Госдуму Анна Кузнецова, в программу партии вошли инициативы по защите семьи и детей. "Очень хочется, чтобы предложения, которые мы собирали, за которые мы боролись, выполнялись. Уже некоторые, как мы видим, сегодня работают и помогают", - сказала Кузнецова.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который также был одним из лидеров предвыборного списка "Единой России", в свою очередь отметил, что была проделана большая работа при подготовке раздела "Здравоохранение" партийной программы. "Мы в этот период чувствовали поддержку тысяч сердец. И спасибо вам за это. Пандемия показала, что вместе мы непобедимы" - сказал он.

Сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, которая также была в федеральной "пятерке" предвыборного списка партии, со своей стороны отметила, что в ходе избирательной кампании ряды единороссов пополнились молодыми лидерами. "Мы обращались к общественным организациям, лидерам молодежных групп, которые знают, как развивать технологии, важные для каждого региона. И как сделать все, чтобы каждый ребенок имел возможности проявить себя. Мы очень многое вместе сделали. И теперь у нас еще больше возможностей в новом парламенте", - сказала она.

Предварительные итоги

Партия "Единая Россия" после обработки 25,03% итоговых протоколов набирает 44,26% голосов избирателей по партийному списку на выборах в Госдуму. Далее идут КПРФ (22,31%), ЛДПР ( 8,5%), "Справедливая Россия" (7,32%) и "Новые люди" (6,58%). Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохождения в Госдуму.