Представители "Единой России" лидируют на выборах в Госдуму в Поморье

АРХАНГЕЛЬСК, 20 сентября. /ТАСС/. Представители "Единой России" Елена Вторыгина по одномандатному округу № 73 и Александр Спиридонов по одномандатному округу № 72 в Архангельской области лидируют на выборах в Госдуму, сообщили ТАСС в областном избиркоме в понедельник.

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

В округе № 72 (север области) обработали 48,45% протоколов, в округе № 73 (юг области) - 31,73% протоколов.

"По 73-му округу: Елена Вторыгина из "Единой России" набирает 32,32%, Ирина Чиркова (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 18,79%, Александр Гревцов из КПРФ - 12,68%. По 72-му округу: Александр Спиридонов из "Единой России" набирает 28,07%. Олег Мандрыкин из "Яблока" - 20,89%, Надежда Виноградова из КПРФ - 14,56%", - сказали в избиркоме.

Всего в Госдуму в одномандатных избирательных округах № 72 и № 73 было зарегистрировано по десять кандидатов от партий.