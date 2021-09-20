"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму по единому округу в Коми

СЫКТЫВКАР, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму по единому избирательному округу в Республике Коми с результатом 28,85% после обработки 35,89% протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте КПРФ с результатом 28,27%, сообщил региональный избирком.

"Предварительные итоги голосования по результатам обработки трети протоколов участковых комиссий: "Единая Россия" - 28,85%, КПРФ - 28,27%, ЛДПР - 10,96%, партия "Новые люди" - 9,95%, "Справедливая Россия - За правду" - 8,78%, "Пенсионеры за справедливость" - 3,28%, "Зеленая альтернатива" - 1,49%, "Коммунисты России" - 1,28%, партия "Зеленые" - 1,21%, партия "Родина" - 1,05%, "Яблоко" - 1,01%, "Партия свободы и справедливости" - 0,86%, "Партия роста" - 0,37%, "Гражданская платформа" - 0,12%", - следует из материалов регионального избиркома по итогам обработки 229 протоколов из 638. Явка составила 39,1%.

По Сыктывкарскому одномандатному округу № 18, который включает всю территорию Коми, лидирует депутат Госсовета Коми, коммунист Олег Михайлов с результатом в 35,17%. На втором месте - действующий депутат Госдумы от "Единой России" Ольга Савастьянова с результатом 26,81%, на третьем - депутат Госсовета Коми от "Справедливой России - За правду" Татьяна Саладина - 9,56%, на четвертом - представитель ЛДПР Андрей Никитин - 7,86%, на пятом - Виктор Филипчук от партии "Новые люди" - 7,65%, на шестом - Иван Рубан от "Коммунистов России" с результатом 4,73%, седьмой - депутат Госсовета Коми Виктор Бетехтин от "Зеленой альтернативы" с результатом 3,77%. Явка составила 38,85%.

В Коми проходили выборы депутатов Госдумы, выборы 1 257 депутатов 143 советов городских и сельских поселений, 10 глав сельских поселений в Корткеросском районе, а также довыборы в муниципальные и местные советы. На предыдущих выборах в Госдуму итоговая явка составила 40,67%.