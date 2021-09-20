Данные онлайн-голосования в Москве расшифровывают более 5 часов из-за отложенных решений

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Расшифровка результатов онлайн-голосования в Москве продолжается более пяти часов из-за подсчета измененных голосов. Об этом сообщил ТАСС в понедельник глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

Процедура расшифровки результатов дистанционного электронного голосования началась в воскресенье в штабе по наблюдению за выборами около 20:20 мск.

"Результаты онлайн-выборов по всем трем голосованиям были обработаны достаточно быстро. Сейчас идет работа с электронными бюллетенями, в которых избиратели меняли свой голос в течение 24 часов, таких порядка 300 тыс.", - сказал Венедиктов.

Ключ расшифрования был собран из семи частей, которые хранились порознь 16-19 сентября, загружен в блокчейн, после чего началась расшифровка тех голосов, которые три дня собирались в зашифрованном виде.