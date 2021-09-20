Третьяк лидирует в Ульяновской области на выборах в Госдуму после обработки 50% протоколов

УЛЬЯНОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Представители партии "Единая Россия" Владислав Третьяк и Владимир Кононов набрали большинство голосов по своим одномандатным округам от Ульяновской области на выборах в Госдуму после обработки 50% протоколов. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель облизбиркома Юрий Андриенко.

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

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"Одномандатный округ №187 - здесь лидер у нас Кононов Владимир Михайлович - 27,21%. <…> По 188 округу лидер ярко выражен - Третьяк Владислав Александрович - 44,15%", - сказал он.

Андриенко добавил, что по одномандатному округу №187 на втором месте представитель КПРФ Виталий Кузин с результатом 24,83%. Третью позицию занимает Михаил Долгов от партии "Коммунисты России" - 12,48%. "У остальных, конечно, значительно ниже результаты", - пояснил Андриенко.

По одномандатному округу №188 на втором месте представитель КПРФ Айрат Гибатдинов с результатом 20,81%.

Председатель облизбиркома уточнил, что цифры приводятся по результатам обработки более 50% протоколов.