КПРФ лидирует в одномандатном округе Ульяновской области после обработки 50% протоколов

УЛЬЯНОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Партии КПРФ и "Единая Россия" набрали большинство голосов в двух одномандатных округах Ульяновской области на выборах в Госдуму по результатам обработки более 50% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель облизбиркома Юрий Андриенко.

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

"В этом округе [одномандатный округ № 187] <…> лидирует у нас КПРФ, у них 35,62%. <…> На <…> территории [одномандатного округа № 188] <…> лидирует у нас "Единая Россия" - 38,48%", - сказал он.

В одномандатном округе № 187 "Единая Россия" оказалась на втором месте, набрав 33,3%. У ЛДПР - 7,81%, партия "Новые люди" получила 6,85%. "Справедливая Россия - За правду" замыкает пятерку лидеров с результатом 5,38%. "Остальные партии на этой территории не преодолевают пятипроцентный барьер", - пояснил Андриенко.

КПРФ оказалась на втором месте в одномандатном округе №188, набрав 33,55%. Третью позицию занимает ЛДПР с результатом 7,45%. Партия "Справедливая Россия - За правду" набрала 5,44%, "Новые люди" - 5,08%.