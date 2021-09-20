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Единый день голосования
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Хинштейн набирает 51,94% голосов по самарскому одномандатному округу в Госдуму

Обработано 56,5% протоколов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы седьмого созыва по информполитике Александр Хинштейн набрал 51,94% голосов после обработки 56,5% протоколов, сохранив лидерство в одномандатном округе номер 158 в Самарской области. Об этом свидетельствуют данные электронного табло ЦИК.

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Второе место сохраняет секретарь Новокуйбышевского городского отделения Самарского областного отделения КПРФ Михаил Абдалкин с 20,61% голосов.

В Самарской области с 17 по 19 сентября жители избирали не только депутатов Госдумы, но и новый состав Самарской губернской думы. Они могли проголосовать на 1 802 избирательных участках.

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РоссияЕдиный день голосованияСамарская областьХинштейн, Александр Евсеевич
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