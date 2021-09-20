"Единая Россия" получила более 50% голосов на выборах в Заксобрание ЕАО

ТАСС, 20 сентября. Партия "Единая Россия" набрала 51,86% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания Еврейской автономной области (ЕАО) по итогам обработки 100% протоколов. На втором месте - КПРФ с 19,04%, следует из данных информационного центра ЦИК РФ.

На третьем месте ЛДПР с 9,28% голосов, следом - Партия прямой демократии, получившая 5,93%. У "Справедливой России - Патриоты - За правду" 5,5% голосов. Партии "Коммунисты России" и "Родина" набрали менее 3% голосов.

В ЕАО на 183 избирательных участках граждане избирали депутатов Государственной думы, Законодательного собрания округа, а также депутатов Валдгеймского сельского и Теплоозерского городского поселений. Явка на выборы депутатов Заксобрания в области составила 54,38%, на выборы в Госдуму - 63,44%.

На 19 мандатов депутатов законодательного собрания области претендуют 167 человек, из которых 33 - в девяти одномандатных округах. Все они, за исключением одного самовыдвиженца, являются представителями политических партий: от "Единой России" и "Коммунистов России" - по 30 человек, ЛДПР и КПРФ - 26 и 21 кандидата соответственно, Партия прямой демократии - 10 кандидатов, "Справедливая Россия - За правду" - девять, "Родина" - восемь кандидатов.