"Единая Россия" набирает более 34% в парламент Алтайского края

БАРНАУЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает 34,33% голосов на выборах в Алтайское краевое Законодательное Собрание после обработки 97,04% протоколов, следует из данных на табло в информационном центре ЦИК.

По данным ЦИК, КПРФ получает 23,99%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 13,69%, ЛДПР - 10,73% голосов избирателей. Кроме того, по предварительным данным, в региональном парламенте появится новая, пятая фракция - "Коммунисты России", которые набирают 12,09% голосов. Партия "Яблоко" получает менее 2% голосов.

В Алтайском крае на 1 тыс. 793 избирательных участках выбирали депутатов Госдумы и 68 депутатов регионального парламента. Средняя явка по краю на 18:00 (14:00 мск) воскресенья достигла 38,28%. При этом на выборах в Госдуму и Алтайское краевое Законодательное Собрание в 2016 году явка была 40,21% и 40,27% соответственно. Тогда "Единая Россия" на выборах в региональный парламент получила более 34% голосов избирателей, ЛДПР - более 21%, КПРФ - более 21%, более 17% проголосовавших поддержали "Справедливую Россию".

В выборах нового, восьмого, созыва Алтайского краевого законодательного собрания участвовали 838 кандидатов, из них по краевым спискам партий "Единая Россия", "Яблоко", "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, КПРФ и "Коммунисты России" - 635 кандидатов, а также 153 кандидата по одномандатным округам.