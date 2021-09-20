Наблюдатели Общественной палаты серьезных нарушений на выборах не зафиксировали

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели от общественных палат по всей России не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в Госдуму в ходе голосования, сообщила в понедельник журналистам секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

"Общественные наблюдатели, выдвинутые системой общественных палат, серьезных нарушений в ходе наблюдения не зафиксировали", - сказала Михеева.

Сообщения граждан касались в основном доступа наблюдателей и членов УИК к процедуре наблюдения за подсчетом голосов, корректности действий комиссий и соблюдения иных требований законодательства. "В некоторых случаях отмечалось, что в участковой комиссии ведется подсчет бюллетеней не отдельно по каждой кампании (выборы в Госдуму, местные выборы), а параллельно. На некоторых участках наблюдателей разместили далековато от того места, где велся подсчет, в связи с этим у них не было достаточного обзора. Во всех аналогичных ситуациях все нарушения удавалось оперативно пресекать", - подчеркнула Михеева.

"В 2019 году за выборами в единый день голосования наблюдало 40 тыс. человек, в 2020 году - 57 тыс. А в этом году Общественная палата России и общественные палаты субъектов РФ выдали более 100 тыс. мандатов наблюдателям. Все эти люди были на участках", - сказала она на итоговом брифинге из ситуационного центра ОП РФ.