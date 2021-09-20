СК проведет проверку по информации о нарушениях на выборах

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России проведет проверку по сообщениям МВД о нарушениях на выборах. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителям следственных подразделений ведомства обеспечить проверку всех переданных из МВД России сообщений о нарушениях на выборах. Следователям надлежит оперативно организовать проверочные мероприятия, согласно действующему законодательству, для последующего принятия процессуальных решений", - говорится в сообщении.

В СК сообщили, что в ряде региональных следственных управлений уже начаты доследственные проверки.

Ранее по поручению Бастрыкина началась проверка по сообщениям о кибератаках из-за рубежа на ресурсы федеральной платформы дистанционного электронного голосования. "Факты, имевшие место в дни всероссийского голосования, свидетельствуют о спланированных действиях в информационном поле. С одной стороны, это попытка помешать гражданам реализовать свои конституционные права, с другой, дискредитация органов государственной власти", - отметили в СК.

Следственный комитет во взаимодействии с другими правоохранительными органами примет все возможные меры для установления источников таких действий и даст правовую оценку всем подобным фактам.