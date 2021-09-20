"Единая Россия" получила более половины мандатов на местных выборах Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от партии "Единая Россия" получили наибольшее количество мандатов - 121 из 214 - на муниципальных выборах в Новосибирской области по итогам обработки 100% протоколов. Об этом в понедельник в пресс-центре ТАСС сообщила глава избирательной комиссии региона Ольга Благо.

"Хотелось бы осветить итоги по муниципальным выборам. Я напомню, у нас [проводилось] 43 муниципальных избирательных кампании, замещалось 214 депутатских мандатов, в том числе семь основных кампаний. <…> Кандидаты от партии "Единая Россия" [получили] 121 мандат", - сказала она, уточнив, что представленные данные рассчитывались по итогам обработки 100% протоколов.

По словам Благо, на втором месте по количеству набранных мандатов кандидаты от КПРФ (38 мандатов), на третьем месте - самовыдвиженцы (35 мандатов). Следом - Партия пенсионеров (10 мандатов) и ЛДПР (6 мандатов). По два мандата получили кандидаты от партии "Новые люди" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

Глава облизбиркома добавила, что за все три дня голосования в комиссии поступило 92 обращения, в том числе о фактах возможных нарушений. Из них 41 обращение содержало просьбы о разъяснении процедур голосования. Еще 37 обращений о возможных нарушениях не подтвердились. Частично подтвердилось 10 обращений, большая часть из них касалась предвыборной агитации в неустановленные сроки.

В Новосибирской области 17-19 сентября проходили выборы депутатов Госдумы и муниципальные избирательные кампании. В регионе работали 1 996 избирательных участков, в том числе 14 участков, которые были образованы в местах временного пребывания избирателей. Явка на выборах депутатов Госдумы составила 37,74%, что примерно на 3% выше явки на аналогичные выборы в регионе в 2016 году.