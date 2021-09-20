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Единый день голосования

Порядка 13 тыс. россиян в Абхазии приняли участие в выборах в Госдуму

Голосование проходило в Сухуме и пяти районах республики, где были открыты девять избирательных участков

СУХУМ, 20 сентября. /ТАСС/. Около 13 тысяч граждан России, проживающих в Абхазии, приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму, прошедших в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Абхазии в понедельник.

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"По предварительной информации, в голосовании приняли участие порядка 13 тыс. человек", - сказал сотрудник посольства. По его словам, во второй половине дня будет более точная информация по итогам голосования.

Голосование проходило в Сухуме и пяти районах республики, где были открыты девять избирательных участков.

По данным председателей участковых комиссий, голосование прошло без эксцессов в спокойной обстановке и при активности избирателей.

Теги
АбхазияРоссияЕдиный день голосования
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