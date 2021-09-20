Единороссы получили все четыре мандата по одномандатным округам в Госдуму в Пермском крае

ТАСС, 20 сентября. Представители "Единой России" получили большинство голосов по четырем одномандатным округам из четырех на выборах депутатов Госдумы РФ в Пермском крае после обработки 100% протоколов участковых избирательный комиссий. Об этом сообщил в понедельник председатель избирательной комиссии региона Игорь Вагин в ходе заседания круглого стола штаба Общественного наблюдения за выборами Пермского края по обсуждению предварительных итогов выборов.

Кто попал в партийные списки на выборы в Госдуму

"По одномандатным округам в Государственную думу во всех четырех округах победили кандидаты от партии "Единая Россия". 58-й округ - [Игорь] Шубин, 59-й - [Роман] Водянов, 60-й - [Дмитрий] Скриванов, 61-й - [Ирина] Ивенских. 100% протоколов посчитано. Я думаю, что это результаты окончательные", - сказал он в ходе проходившей в Instagram трансляции заседания.

Как уточнил Вагин, практически все протоколы подсчитаны и по партийным спискам. Так партия "Единая Россия" набрала 33,7%, КПРФ - 22,7%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 10,8%, ЛДПР - 9,9% и партия "Новые люди" - 8,5%. "Остальные партии набрали менее 5% по Пермскому краю", - уточнил он.

С 17 по 19 сентября 2021 года в регионе проходили выборы депутатов Государственной думы, законодательного собрания Пермского края, городской думы Перми, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.