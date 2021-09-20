В "Единой России" заявили, что решений по распределению мандатов еще нет

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Решения по распределению думских мандатов в "Единой России" еще не приняты. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

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"Пока ничего не изменилось. Идут консультации", - сказал Перминов, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать перспективы распределения думских мандатов по итогам выборов.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу, которые были в федеральной пятерке предвыборного списка "Единой России", якобы решили сдать мандаты.

Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак ранее отметил, что члены федеральной части списка партии пока не сообщили, как намерены распорядиться депутатскими мандатами.

По итогам съезда "Единой России" 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Партия "Единая Россия" по результатам обработки 90% итоговых протоколов набирает 49,66% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму.