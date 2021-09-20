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Единый день голосования

Нечаев заявил, что "Новые люди" намереваются снова "сделать Думу местом для дискуссий"

Подобного в Думе давно не было, подчеркнул лидер партии

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "Новые люди" с приходом в Госдуму намереваются сделать ее "местом для дискуссий, чего давно не было", заявил лидер партии Алексей Нечаев.

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"Мир - понятие качественное, а не количественное. Поэтому, с одной стороны, важно, у кого большинство в Думе, мы догадываемся, у кого оно. Но важнее качество тех, кто даже в меньшинстве может Думу сделать неожиданно местом для дискуссий, чего давно не было, но мы это намереваемся вернуть", - заявил Нечаев на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

Ранее он сообщал, что партия по итогам выборов может рассчитывать на порядка 13 мест в Госдуме восьмого созыва.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге сообщила, что в Госдуму впервые за долгое время проходят пять партий. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди".

Теги
РоссияЕдиный день голосованияНечаев, Андрей Алексеевич
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