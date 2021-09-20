"Молодая гвардия" выявила более 5 тыс. фейков о якобы произошедших нарушениях на выборах

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) выявили более 5 тыс. ложных сообщений о якобы произошедших нарушениях в ходе состоявшихся выборов. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.

"В период трехдневного голосования антифейковые отряды МГЕР отсмотрели порядка 50 тыс. новостей на различных информационных ресурсах, из которых выявили 5 125 сообщений о возможных нарушениях. Из них подтвержденными оказались только 94 сообщения" - сказал Давыдов.

Он отметил, что больше всего фейковых сообщений было зафиксировано в Москве, Краснодарском крае и Свердловской области. "Ключевыми проблемами, выявленными в ходе мониторинга информации, были возможные нарушения в оборудовании участков или при голосовании на дому. Каждое сообщение наши волонтеры проверяли, в том числе при необходимости выезжали на места. Одновременно многие сообщения представляли в качестве нарушений факты, которые согласно законодательству таковыми не являются", - добавил Давыдов.

Ранее сообщалось, что поиском фейков, которые касаются проведения выборов, занимались около 4 тыс. активистов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.