ТАСС, 20 сентября. Партия "Единая Россия" побеждает в Смоленской области на выборах в Госдуму по партийному списку, набрав 39,94% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
"Партия "Единая Россия" - 39,94% голосов", - сказали в избиркоме.
Далее по числу голосов следует КПРФ - 22,81%, ЛДПР - 11,25%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,58%, "Новые люди" - 5,97%. Остальные партии набрали менее 4% голосов.
В одномандатном избирательном округе № 175 побеждает Сергей Неверов ("Единая Россия") - 52,98%, в округе № 176 Сергей Леонов (ЛДПР) набрал 34,56%.
Голосование на выборах депутатов Государственной думы в Смоленской области проходило 17-19 сентября, общая явка избирателей составила 41,87%, добавили в избиркоме.