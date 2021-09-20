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Единый день голосования

"Единая Россия" побеждает в Смоленской области на выборах в Госдуму

Партия набрала более 39,9% голосов

ТАСС, 20 сентября. Партия "Единая Россия" побеждает в Смоленской области на выборах в Госдуму по партийному списку, набрав 39,94% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

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"Партия "Единая Россия" - 39,94% голосов", - сказали в избиркоме.

Далее по числу голосов следует КПРФ - 22,81%, ЛДПР - 11,25%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,58%, "Новые люди" - 5,97%. Остальные партии набрали менее 4% голосов.

В одномандатном избирательном округе № 175 побеждает Сергей Неверов ("Единая Россия") - 52,98%, в округе № 176 Сергей Леонов (ЛДПР) набрал 34,56%.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы в Смоленской области проходило 17-19 сентября, общая явка избирателей составила 41,87%, добавили в избиркоме.

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РоссияЕдиный день голосованияСмоленская область
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