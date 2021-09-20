ТАСС, 20 сентября. Партия "Единая Россия" побеждает в Смоленской области на выборах в Госдуму по партийному списку, набрав 39,94% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.