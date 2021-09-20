Губернатор Подмосковья считает, что выборы в регионе прошли на высоком уровне

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Выборы в Московской области прошли на высоком уровне, было обеспечено открытое и честное голосование. Такую оценку дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Выборы - это очень серьезное испытание. Всегда нужна мобилизация, совместные действия команды. На мой взгляд, каждый относился добросовестно, по совести, вносил свою лепту, - привели в пресс-службе слова Воробьева. - И, конечно, выборы для людей целеустремленных - это всегда повод задуматься, что не так, что так, что нужно делать дальше, как работать. Чуткость - это сложное определение, которое тоже нуждается в более глубоком изучении, как и любые другие науки".

Воробьев поблагодарил за сотрудничество председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и областных депутатов, представителей правоохранительного блока, избирательных комиссии, журналистов и блогеров, освещавших ход выборов на протяжении трех дней.

"Хочу пожелать тем, кто был избран в Госдуму, себя реализовать. Удачи всем, и очень хочется, чтобы каждый помнил, откуда он избран, и защищал интересы Подмосковья в разных форматах в Государственной думе", - подчеркнул губернатор.

С 17 по 19 сентября в Московской области проходили выборы депутатов Госдумы, Мособлдумы, а также выборы в органы местного самоуправления.