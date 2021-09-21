Избирком Хабаровского края подвел окончательные итоги выборов депутатов Госдумы

ХАБАРОВСК, 21 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровского края подвела окончательные итоги выборов депутатов Государственной думы, победу по округам одержали кандидаты от партии "Единая Россия". Об этом ТАСС сообщил председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко.

"В крае два одномандатных округа, по округу № 69 (Хабаровский) избранным депутатом Государственной думы стал Гладких Борис Михайлович, за него проголосовало 25,85% избирателей. <…> По округу № 70 (Комсомольский) избранным стал Симигин Павел Владимирович, за него проголосовало 18,14%", - сказал Кузьменко. Оба кандидата от партии "Единая Россия".

Всего в списки избирателей было включено 970 356 человек, явка составила 44,31%. "[По единому избирательному округу] наибольшее количество голосов получила КПРФ, за них проголосовало 26,51%, за "Единую Россию" - 24,51%, за ЛДПР - 16,18%", - сказал Кузьменко.

Пятипроцентный барьер также преодолели "Новые люди", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Партия пенсионеров. По словам председателя избиркома края, существенных нарушений на выборах депутатов Госдумы не зафиксировано.

В Хабаровском крае 17, 18 и 19 сентября проходили выборы депутатов Госдумы и главы региона. Помимо этого, в крае проходили выборы депутата Законодательной думы Хабаровского края по Транспортному избирательному округу, выборы в органы местного самоуправления.