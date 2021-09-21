Сенатор заявила, что Украине следует перенимать опыт выборов в Крыму, а не критиковать ихе

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди посоветовала Украине не критиковать проведение в регионе выборов в Госдуму, а перенимать успешный опыт их организации. Об этом она сообщила во вторник ТАСС, комментируя сообщения о возбуждении Службой безопасности Украины (СБУ) уголовного дела по факту прошедших в Крыму выборов в Госдуму.

"Выборы в российском Крыму состоялись, их легитимность и прозрачность подтверждена в том числе заключениями иностранных наблюдателей и экспертов. Украине, как и иным нашим зарубежным партнерам, стоит поучиться высокой организации выборов и хорошей технической оснащенности избирательных участков в Республике Крым", - сказала Ковитиди.

Также она порекомендовала властям Украины не тратить время на "заранее ничтожные в правовом аспекте решения". "Думаю, что народу Украины больше пользы принесет эффективная работа местных силовиков по борьбе с коррупцией в органах государственной власти", - отметила сенатор.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7 и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.