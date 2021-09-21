Андрей Исаев набрал на выборах 35,63% и проходит в Госдуму от Удмуртии

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев набирает 35,63% голосов после обработки 100% протоколов на выборах в парламент по Удмуртскому округу № 33. Результаты выборов в Удмуртии утверждены, сообщил во вторник журналистам глава ЦИК республики Вениамин Соломенников.

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Исаев набрал 35,63%, ближайший от него кандидат от КПРФ Александр Сыров - 25,19% голосов.

По Ижевскому одномандатному округу с результатом 33,36% победил заместитель секретаря реготделения "Единой России" Олег Гарин. На втором месте депутат Госсовета Удмуртии от КПРФ Владимир Бодров - 21,8%, на третьем - художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный от партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" с 10,23% голосов.

"Выборы признаны состоявшимися, кандидаты стали депутатами", - рассказал Соломенников.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Удмуртской Республике прошли выборы депутатов Государственной думы, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.