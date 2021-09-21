Единороссы получают 33,2% голосов на выборах в Заксобрание Петербурга по единому округу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает 33,2% голосов избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга по единому округу, свидетельствуют данные ГАС "Выборы".

Как проходил единый день голосования - 2021

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Как уточнили ТАСС в горизбиркоме, к настоящему моменту в автоматизированную систему введены данные более чем 99% итоговых протоколов участковых комиссий.

По предварительным итогам голосования по партийным спискам, "Единая Россия" получила 33,2% голосов, КПРФ - 17,49%, "Справедливая Россия - За правду" - 12,73%, "Новые люди" - 10,07%, "Яблоко" - 9,17%, ЛДПР - 7,91%, Партия роста - 4,14%, Российская партия свободы и справедливости - 2,44%.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга избирается сроком на пять лет. В его состав входят 50 депутатов, 25 избираются по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам.