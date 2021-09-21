Результаты выборов губернатора Ульяновской области признали состоявшимися

УЛЬЯНОВСК, 21 сентября. Избирательная комиссия Ульяновской области признала выборы губернатора региона состоявшимися. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе облизбиркома.

Представитель партии КПРФ Алексей Русских, которого президент России Владимир Путин в апреле назначил временно исполняющим обязанности главы региона после отставки прежнего губернатора Сергея Морозова, после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий набрал 83,16% голосов.

"Выборы депутатов Государственной думы РФ [по одномандатным округам № 187 и № 188] и выборы губернатора Ульяновской области, голосование по которым проводилось 17, 18 и 19 сентября, признаны состоявшимися, их результаты - действительными", - отметили в пресс-службе.

На заседании была рассмотрена информация о поступивших заявлениях на нарушения в период подготовки и проведения сентябрьских выборов. По информации облизбиркома, за время всей избирательной кампании поступило 147 обращений.

"На сегодняшний день нет ни одной не расследованной нами жалобы. Все они рассмотрены в установленный законом срок и не содержат фактов нарушений закона, не позволяющих с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей", - сообщил журналистам председатель облизбиркома Юрий Андриенко.

На заседании также утвердили сводные сведения об итогах использования избирательных бюллетеней на парламентских и губернаторских выборах. "Количество использованных и погашенных бюллетеней соответствует тиражу изготовленных бланков", - привели в пресс-службе слова секретаря облизбиркома Оксаны Котовой.