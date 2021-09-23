Избирком в Приморье утвердил результаты выборов депутатов Госдумы в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия в Приморье утвердила итоги выборов депутатов Госдумы по трем одномандатным округам в регионе. Избранными депутатами признаны Александр Щербаков, Владимир Новиков и Виктория Николаева, сообщила в четверг краевая избирательная комиссия в своем Telegram-канале .

"В ходе заседания были утверждены результаты выборов и подписаны итоговые протоколы окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным округам № 62, № 63 и № 64. Выборы признаны состоявшимися, итоги голосования и результаты выборов действительными", - говорится в сообщении.

По Владивостокскому одномандатному избирательному округу избранным депутатом Госдумы признан Александр Щербаков, за него проголосовало 70 057 избирателей, или 39,2% от общего числа участвовавших в голосовании. По размещенным на сайте Центризбиркома данным, Щербаков родился 12 марта 1965 года во Владивостоке, окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. Невельского, является депутатом Законодательного собрания Приморского края на непостоянной основе, основное место работы - компания "Золотая Долина", где он занимает пост генерального директора.

По Артемовскому одномандатному округу избранным депутатом Госдумы признан Владимир Новиков, за которого проголосовало 71 480 избирателей, или 35,44%. Согласно размещенным на сайте ЦИК РФ данным, Новиков родился в Тамбове 9 июня 1966 года, окончил Дальневосточный ордена Трудового красного знамени политехнический институт им. В. В. Куйбышева, занимает должность депутата Госдумы, является членом комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

По Арсеньевскому одномандатному округу избранным депутатом признали Викторию Николаеву, которая набрала 65 922 голоса, или 33,04%. По данным, размещенным на сайте ЦИК РФ, Николаева родилась 21 ноября 1962 во Владивостоке, окончила Дальневосточный технологический институт бытового обслуживания, занимает должность депутата Госдумы, является членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

В Приморском крае 17-19 сентября проходило голосование на выборах депутатов Госдумы и регионального законодательного собрания. На выборы в Госдуму было зарегистрировано 30 кандидатов, в бюллетене по Госдуме значилось 14 политических партий, в бюллетене по заксобранию - пять партий. Всего в крае проходила 31 избирательная кампания - помимо выборов депутатов Госдумы и краевого законодательного собрания прошли 29 местных кампаний, в том числе дополнительные выборы районных депутатов и глав сельских поселений.