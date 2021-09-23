Единоросс Игорь Мартынов переизбран председателем Астраханской областной думы

АСТРАХАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Кандидат от "Единой России" Игорь Мартынов, который занимал должность спикера Думы Астраханской области предыдущего созыва, переизбран на этот пост на первом заседании облдумы в новом составе. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе регионального парламента.

"На пост спикера законодательного собрания региона были выдвинуты три кандидата. Ими стали Игорь Мартынов - кандидат "Единой России", Олег Шеин - от "Справедливой России - Патриоты - За правду" и Тимофей Щербаков - от ЛДПР. Выбирали спикера путем тайного голосования, в результате которого Мартынов набрал - 37 голосов, Щербакову досталось четыре голоса, Шеину - пять голосов", - рассказал собеседник агентству.

Заместителями Мартынова стали депутаты от "Единой России" - экс-министр образования Астраханской области Виталий Гутман и предприниматель Сергей Пархомин.

По данным областного избиркома, партия "Единая Россия" набрала 46,76% голосов на выборах в облдуму, за нее проголосовали 144 058 избирателей, на втором месте - представители КПРФ с результатом 18,23% (56 166), на третьем - партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с результатом 16,28% (50 161 человек). Четвертую позицию заняла партия "Новые люди" 5,92% (18 224 человека) - представители этой партии в состав региональной думы войдут впервые. В областной парламент также попали представители ЛДПР, "Родины" и Партии пенсионеров.

Явка на выборах составила 42,5%. С учетом результатов выборов по 22 одномандатным округам партия "Единая Россия" получила в новом составе 27 мест, что составляет более 60% численного состава заксобрания, в которое теперь входят представители семи политических партий.

Мартынов с 2009 года работал заместителем руководителя администрации губернатора Астраханской области, с октября 2009 года - главой муниципального образования "Камызякский район". С 2014 года был членом Совета Федерации. В сентябре 2016 года был избран депутатом Думы Астраханской области от "Единой России".