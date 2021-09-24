Памфилова назвала провокацией позднюю подачу "Яблоком" жалобы на итоги думских выборов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова считает сознательной провокацией позднее обращение партии "Яблоко" с жалобой на результаты выборов в Госдуму.

"Вы нарушили нашу работу. Цинично. Вчера принесли жалобу к восьми часам вечера, поставив весь аппарат ЦИК в экстремальную ситуацию. Это некрасиво, это сознательная провокация, вам не делает это чести", - сказала Памфилова в пятницу на заседании ЦИК, обращаясь к председателю "Яблока" Николаю Рыбакову.