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Косачев: Россия заинтересована в сохранении преемственности в отношениях с ФРГ

Вице-спикер Совета Федерации заверил, что при условии прекращения политизации торгово-экономического сотрудничества России и Германии есть шансы на активизацию партнерства в сфере бизнеса

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Интересы России заключаются в сохранении преемственности в отношениях с Германией после парламентских выборов в этой стране. Об этом в пятницу заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала "Россия-24".

"Что касается исхода этих выборов с точки зрения российско-германских отношений и интересов России, то начну с интересов. Конечно же, они в том, чтобы наши отношения сохраняли преемственность. Они далеко не во всем нас удовлетворяют, совершенно точно, но, наверное, они все-таки отличаются в лучшую сторону по сравнению с отношениями России с другими членами ЕС и НАТО", - сказал он.

Сенатор также заверил, что при условии прекращения политизации торгово-экономического сотрудничества России и Германии есть шансы на активизацию партнерства в сфере бизнеса. "Потому что те варианты сотрудничества, которые предлагает Россия, они всегда взаимовыгодные. Более того, эффект от реализации соответствующих проектов, если они будут совместными, конечно же, будет увеличиваться кратно", - резюмировал он.

Косачев выразил надежду на то, что Германия, "раз уж она выдержала атаки [из-за строительства газопровода "Северный поток - 2"] и внутри ЕС и, безусловно, со стороны США", сможет компенсировать давление и впредь, "даже если в правительстве окажутся зеленые".

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая политическая сила получит право сформировать правительство большинства, а лидер партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Ангела Меркель свою кандидатуру в очередной раз выдвигать не стала и намерена по истечении срока полномочий уйти из политики.

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Косачев, Константин ИосифовичГерманияРоссия
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