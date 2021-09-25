Васильев считает, что КПРФ не заслужила хороших результатов на выборах в Госдуму

"Да, прибавили. Я, конечно, не отношу себя к тем, кто считает, что они заработали [этот результат]. Я думаю, что здесь просто был протест, <...> могу ошибаться", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".

По итогам выборов КПРФ получила 57 мандатов в Думе нового созыва. После предыдущих выборов в Госдуму в 2016 году коммунисты имели 42 мандата.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Партия "Единая Россия" по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК РФ. Далее идут КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%). Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.