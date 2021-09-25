Путин проводит встречу с руководством партий, прошедших в Госдуму нового созыва

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва, сообщил ТАСС один из участников встречи.

Мероприятие идет в режиме видеоконференции. Во встрече принимают участие председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер справороссов Сергей Миронов, председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев и с ними по несколько однопартийцев.

Также на субботу у Путина запланирована встреча по видеосвязи с вновь избранными главами регионов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Нижняя палата российского парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила в Госдуме VIII созыва 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов - самовыдвиженцы.