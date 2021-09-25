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Путин поддержал кандидатуру Слуцкого на посту главы комитета ГД по международным делам

Его выдвинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Леонида Слуцкого в качестве главы комитета по международным делам в Госдуме VIII созыва.

"По кадровым вопросам: я знаю и высоко оцениваю деятельность Слуцкого Леонида Эдуардовича на том направлении, которым он занимается на протяжении последних нескольких лет. Я с удовольствием поддержу его кандидатуру", - сказал глава государства в субботу на встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва. Так он отреагировал на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского оставить за Слуцким, представляющим ЛДПР, пост председателя комитета по международным делам.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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