Путин не будет давать прямых указаний по делу Левченко правоохранителям

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не дает прямых указаний правоохранителям по делам, связанным с арестом партийных чиновников. Тем не менее, по его словам, он готов посмотреть на дело Андрея Левченко - депутата Законодательного собрания Иркутской области, сына экс-губернатора региона, обвиняемого в мошенничестве и ограничении конкуренции "как гарант соблюдения прав человека и конституции". Об этом он заявил на встрече с лидерами партий, прошедших в Государственную думу по итогам выборов.

"Геннадий Андреевич, вы знаете, что я прямых никаких указаний правоохранительным органам по таким вопросам не даю, но тем не менее, как по должности гарант соблюдения прав человека и конституции, я посмотрю на это еще раз", - сказал Путин, обращаясь к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, который потребовал изменить меру пресечения для Левченко на домашний арест.

Путин подчеркнул, что у него "нет никакого желания никого держать взаперти". Он отметил, что представители КПРФ во многих регионах очень результативно работают на различных постах. "Я надеюсь, так будет и дальше. Должен отдать должное и сказать это. Занимали иногда государственную позицию и результаты хорошие показывали. Дело совершенно не в партийной принадлежности", - подчеркнул Путин. Он напомнил, что и некоторые представители "Единой России" до сих пор находятся в местах лишения свободы, если они нарушили закон. "И я не понимаю, почему мы должны делать исключение для компартии и ее представителей", - сказал Путин.

Тем не менее он добавил, что встречался с Левченко и назвал его "дельным человеком", нацеленным на результат и на работу. "Так что давайте посмотрим", - заключил Путин.

Мосгорсуд в четверг продлил арест Андрею Левченко. Он останется под стражей до 20 ноября. Обвинение по уголовному делу о мошенничестве ранее было предъявлено директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку, он содержится под домашним арестом и признал вину, заявив следователям, что действовал самостоятельно. По данным следствия, Левченко фактически осуществлял оперативное руководство ООО "Звезда". Он был задержан в рамках дела о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Дело было возбуждено в феврале 2019 года.