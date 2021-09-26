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Нарышкин: Россия может гарантировать себе кибербезопасность при усилении НАТО в этой сфере

Директор Службы внешней разведки отметил, что Москва вносит свой вклад в создание системы глобальной безопасности в киберсфере

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия может обеспечить себе информационную безопасность в условиях наращивания странами - членами НАТО потенциала в киберсфере. Об этом директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил в интервью RT.

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"Конечно, мы следим за развитием ситуации в этой сфере, потому что мы не должны отстать, и мы должны обеспечить национальную безопасность, включая кибербезопасность. <...> Мы видим, как наши партнеры наращивают свой наступательный киберпотенциал как в США, так и странах - членах НАТО, но я могу заверить зрителей этой программы, что Россия способна обеспечить и обеспечит информационную безопасность", - сказал он.

Нарышкин отметил, что Россия вносит свой вклад в создание системы глобальной безопасности в киберсфере.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссия
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