Песков: Путин заранее затребовал всю информацию о том, что ДЭГ гарантирует честность

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин затребовал всю информацию, чтобы убедиться в том, что система дистанционного электронного голосования гарантирует честность выборов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопросы журналиста Владимира Соловьева в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Безусловно, безусловно. По крайней мере, конечно же, он затребовал полную информацию о том, что это, что гарантирует честность, что гарантирует открытость и т. д. Конечно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, проводил ли глава государства консультации со специалистами, прежде чем согласиться на электронное голосование.

Песков сделал особый акцент на том факте, что Путин выбрал электронное голосование для себя. "А вы знаете, что Путин, он не является таким страстным поклонником всего электронного, все-таки все равно подвергается сомнению надежности электронного", - добавил Песков.

Песков заявил, что задействование блокчейна является гарантией того, что в системе дистанционного электронного голосования ничего нельзя изменить постфактум.

"Когда использованы все современные технологии, когда обеспечивается абсолютная транспорентность, а главное, когда задействован распределенный реестр, ведь задействование блокчейна - это является гарантией того, что туда ничего нельзя дописать, оттуда ничего нельзя убрать. К трем нельзя прибавить пять. И оставить это без следов", - сказал Песков.