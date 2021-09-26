Захарова заявила, что ЕС продолжает жить в парадигме колониального мироустройства

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Евросоюз в своих действиях и взглядах на мировые процессы никогда не отходил от принципов колониализма, присвоив себе право вмешиваться в дела других стран без всякого повода и оснований. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы " Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым " на телеканале "Россия-1".

"Что касается господина [верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа] Борреля и его понимания того, что является зоной ответственности ЕС, что является зоной ответственности не ЕС, вы ошибаетесь, когда говорите, что колониализм закончился. Они [европейские страны] не то что не забыли, они жили в этой парадигме, не забывая об этом ни на минуту. Внешние их заявления были о другом, а отношения к другим странам были именно построены на этом видении мира", - сказала она.

Как отметила дипломат, западные страны по-прежнему стремятся безосновательно вмешиваться в дела других государств. "Очень интересно сказал в ходе одной из встреч, не буду называть, с кем была эта встреча, председатель одной страны в отношении ЕС и его руководства. Эта страна находится на другом материке. Коллега Сергея Лаврова сказал: "С нами разговаривают так, как будто мы соседи ЕС. Мы не знаем, почему нас воспринимают как приграничное государство и так нами интересуются, мы находимся на другом континенте, у нас самостоятельная жизнь, мы всю жизнь решаем свои проблемы сами, и мы очень бы хотели, чтобы ЕС об этом тоже помнил и относился к нам более деликатно", - процитировала слова собеседника российского министра официальный представитель МИД РФ.

Захарова выразила сожаление, что коллективный Запад "наделил и наделяет себя правами, в том числе заниматься судьбами мира, когда мир об этом не просит". По ее словам, для того, чтобы избежать военных конфликтов, миру необходимо вернуться к основам международного права на основе Устава ООН. "Мир просит [Запад] только об одном - вернуться в лоно международного права. Как вы знаете, Сергей Викторович [Лавров] с высокой трибуны ООН запустил хештег - #НашиПравилаУставООН. То есть вернуться к основам, которые создавались десятилетиями, утверждены коллективно и выполняли главную функцию - они не давали возможность миру свалиться в новую катастрофу наподобие тех, которые человечество переживало в XX веке", - заключила дипломат.