Источник: справороссы могут выдвинуть на пост вице-спикера новой Думы сенатора Бабакова

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" могут выдвинуть на должность вице-спикера Госдумы восьмого созыва действующего сенатора Александра Бабакова, а не сопредседателя партии Геннадия Семигина. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник источник в Госдуме.

Что известно о партиях, прошедших в Госдуму

"Фракция "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" может предложить на пост вице-спикера Госдумы восьмого созыва Александра Бабакова, а не Геннадия Семигина, как обсуждалось ранее", - отметил собеседник агентства.

Ранее лидер справороссов Сергей Миронов сообщал, что фракция может выдвинуть Семигина на пост вице-спикера новой Думы, однако подчеркивал, что это его точка зрения и решать будет фракция.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Госдуму провели свои списки пять партий: традиционная парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и ЛДПР) и дебютант федеральных выборов - партия "Новые люди", образованная лишь в прошлом году.

С учетом данных по 225 одномандатным округам в Госдуме будут работать представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - Патриотов - За правду", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста. "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, самовыдвиженцы - пять мандатов.