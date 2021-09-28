Комитет по соцполитике в Госдуме может уйти в ведение "Единой России"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по социальной политике в восьмом созыве, скорее всего, возглавит депутат от фракции "Единая Россия". При этом депутаты фракции КПРФ могут сохранить председательство в комитетах по делам СНГ и по вопросам семьи, женщин и детей, а представители фракции "Новые люди", скорее всего, возглавят комитет, который будет заниматься вопросами предпринимательства. Об этом в беседе с корр. ТАСС во вторник сообщил источник в Госдуме.

"Обсуждение распределения комитетов еще продолжается. Учитывая уменьшение фракции ЛДПР, комитет по социальной политике, скорее всего, отойдет под председательство депутата фракции "Единая Россия", - считает собеседник агентства. В Госдуме седьмого созыва комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов возглавлял депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

"Скорее всего, за фракцией КПРФ сохранятся комитеты по делам СНГ и по вопросам семьи, женщин и детей. Депутат фракции "Новые люди" может возглавить комитет, в ведении которого будут вопросы предпринимательства", - добавил источник в Госдуме.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Госдуму провели свои списки пять партий: традиционная парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и ЛДПР) и дебютант федеральных выборов - партия "Новые люди", образованная в прошлом году.

С учетом данных по 225 одномандатным округам в Госдуме будут работать представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - Патриотов - За правду", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста. Всего "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов - самовыдвиженцы.