Алексея Пушкова вновь назначили сенатором от заксобрания Пермского края

ПЕРМЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Пермского края во второй раз избрали Алексея Пушкова представителем региона в Совете Федерации.

Что мы о них знаем

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"В результате голосования: <...> за - 45, против - один, воздержались - 10. По результатам голосования полномочиями сенатора Совета Федерации представителя Законодательного собрания Пермского края наделяется Пушков Алексей Константинович", - сказал спикер парламента Валерий Сухих в четверг на первом пленарном заседании краевого парламента.

Пушков являлся членом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Также возглавлял комиссию СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ. До своего избрания сенатором в 2016 году работал депутатом Госдумы.

Голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Пермского края четвертого созыва проходило 17-19 сентября. Из 60 мандатов 40 получили депутаты от партии "Единая Россия". КПРФ представляют 11 депутатов, СРЗП и ЛДПР по три депутата, партию "Новые люди" - два и один самовыдвиженец.