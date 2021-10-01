Захарова предложила Зеленскому беспокоиться о задержанных на Украине и заявлениях СБУ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому беспокоиться не о задержанном в Грузии экс-президенте Михаиле Саакашвили и звучащих в Тбилиси заявлениях о его судьбе, а о задержанных на Украине гражданах и характере заявлений силовых ведомств его страны.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили и "тоном звучащих в Грузии заявлений о возможном развитии ситуации". "Странно, что Зеленский не обеспокоен судьбой, например, [политика Виктора] Медведчука или [блогера Анатолия] Шария, тоном, в частности, СБУ, а также других силовых ведомств Украины об имевшем место на протяжении многих лет развитии ситуации. Видимо, свои подвиги обоняния не тревожат", - написала в пятницу Захарова в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию хештегом #этодругое.

В 2015 году занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко пригласил Саакашвили в страну, предоставил ему гражданство и назначил губернатором Одесской области. В июле 2017 года Порошенко, после возникшего конфликта с Саакашвили, лишил последнего гражданства, после чего политик был выдворен за пределы Украины. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, в конце того же месяца тот вновь приехал на Украину и через год возглавил исполнительный комитет нацсовета реформ.