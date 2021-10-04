{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин поздравил Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии

В поздравлении президент России подтвердил заинтересованность в совместной работе
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме Фумио Кисиде по случаю его избрания на пост премьер-министра Японии заявил о заинтересованности в совместной работе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

"Развитие конструктивного российско-японского сотрудничества в различных сферах, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших государств. Хотел бы подтвердить заинтересованность в диалоге и совместной работе с вами по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в поздравлении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссияКисида, Фумио
ЦИК заявил, что большинство сообщений "Голоса" о нарушениях на выборах не подтвердилось
По данным Центризбиркома, подтвердилось 9% из 5 456 сообщений
Читать полностью