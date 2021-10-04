Путин поздравил Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме Фумио Кисиде по случаю его избрания на пост премьер-министра Японии заявил о заинтересованности в совместной работе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

"Развитие конструктивного российско-японского сотрудничества в различных сферах, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших государств. Хотел бы подтвердить заинтересованность в диалоге и совместной работе с вами по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в поздравлении.