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Назначенный врио главы Владимирской области Авдеев прибудет в регион 5 октября

По словам Александра Авдеева, свои первоочередные цели в регионе он обозначит позднее

ВЛАДИМИР, 4 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев прибудет в регион 5 октября.

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"Завтра буду", - сообщил он в понедельник ТАСС, уточнив, что первоочередные цели обозначит позднее.

В пресс-службе администрации Владимирской области ТАСС уточнили, что 5 октября ожидается встреча Авдеева с экс-губернатором региона Владимиром Сипягиным.

Президент России Владимир Путин ранее в понедельник подписал указ о назначении Александра Авдеева временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области. Этим же указом президент принял отставку с данного поста Владимира Сипягина, получившего мандат депутата Государственной думы.

Депутат Госдумы седьмого созыва Авдеев является выпускником первого потока в так называемой школе губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Теги
РоссияАвдеев, Александр АлександровичВладимирская областьСипягин, Владимир Владимирович
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