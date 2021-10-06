Губернатор Воронежской области Александр Гусев ушел на больничный

ВОРОНЕЖ, 6 октября. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев находится на больничном, в связи с чем обязанности главы региона возложены на его заместителя Виталия Шабалатова. Об этом сообщила пресс-служба правительства Воронежской области в Telegram-канале в среду.

"В связи с болезнью губернатором Воронежской области Александром Гусевым подписано распоряжение о возложении исполнения обязанностей главы региона на заместителя губернатора Виталия Шабалатова", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как подтвердил ТАСС Шабалатов, глава региона, действительно, находится на больничном. Он не уточнил диагноз. "Мы на связи, общаемся. Не переживайте, Александр Викторович [Гусев] скоро выйдет", - сказал Шабалатов.