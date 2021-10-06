Вице-спикер иркутского заксобрания отказался от мандата депутата Госдумы

ИРКУТСК, 6 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров отказался от мандата Государственной думы, который получил, участвуя в выборах по списку "Единой России" от региона. О том, что его депутатское кресло вакантно, говорится в постановлении Центральной избирательной комиссии России, опубликованном в среду на ее сайте.

"Зарегистрированные кандидаты в депутаты Государственной Думы <…>, депутатские мандаты которых считаются вакантными. <…> Алдаров Кузьма Романович (№3, региональная группа №4 (Иркутская область)", - указано в документе.

Как следует из постановления, мандат перешел Марии Васильковой, которая была следующей в партийном списке. Она является специалистом финансового рынка и победительницей конкурса "Лидеры России".

Ранее о намерении отказаться от мандата сообщал ТАСС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который на выборах в Госдуму возглавлял список "Единой России" в регионе. Накануне стало известно о том, что от мандата отказался детский хирург из Иркутска Юрий Козлов, который был в списке за Кобзевым. Мандат Козлова переходил Алдарову.

На прошедших выборах в Госдуму "Единая Россия" в Иркутской области получила 35,53% голосов. КПРФ - 27,81%, партия "Новые люди" - 9,81%, ЛДПР - 8,58%, партия "Справедливая Россия - За правду" - 6,67%. В трех из четырех одномандатных округов победили кандидаты от "Единой России", в одном округе - представитель КПРФ.