Горсовет Судака принял отставку главы администрации Степикова

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Городской совет Судака в Крыму принял отставку главы администрации города Игоря Степикова, написавшего заявление по собственному желанию. Об этом сообщил ТАСС председатель законодательного органа Константин Рожко.

"Отставка главы администрации принята сегодня на внеочередной сессии. До проведения конкурса обязанности главы администрации будет исполнять его первый заместитель Ерещенко Ирина Владимировна", - сказал Рожко.

Он уточнил, что дата проведения конкурса на должность главы администрации пока не определена.

Степиков ранее сам сообщил ТАСС, что подал в отставку, уточнив, что фоновых причин ухода с поста нет. По его словам, в дальнейшем он планирует продолжить жить и работать в Судаке.

52-летний Степиков возглавлял администрацию с октября 2019 года. С 2000-х он на различных должностях руководил пансионатом "Зенит", некоторое время был сельским головой, в 2019 году несколько месяцев занимал пост директора компании "Продукт-Сервис".