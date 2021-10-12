Лавров: оставленное НАТО в Афганистане вооружение не должно деструктивно использоваться

НУР-СУЛТАН, 12 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на встрече глав МИД стран - участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) во вторник, отметил важность недопущения того, чтобы оставшиеся в Афганистане после ухода оттуда НАТО вооружения и военная техника использовались в деструктивных целях.

"Поспешный уход натовцев еще сильнее запутал клубок афганских противоречий. В стране осталось много вооружений и военной техники. Важно, чтобы они не использовались в деструктивных целях", - подчеркнул министр.

"Талибы (представители запрещенного в РФ движения "Талибан" - прим. ТАСС) заявили, что намерены бороться с наркотрафиком и терроризмом, не проецировать нестабильность на соседние государства, добиваться создания инклюзивного правительства. Главное - чтобы данные ими обещания выполнялись", - добавил Лавров.

Североатлантический альянс, обходя стороной вопрос об ответственности за двадцатилетнее присутствие в Афганистане, предлагает соседям исламской республики решать возникшие там проблемы, указал Лавров.

"В этом же ряду можно отметить стремление Североатлантического альянса после Афганистана передислоцировать силы в другие зоны региона, будь то Центральная, Южная или Юго-Восточная Азия, а заодно направить в эти регионы потоки афганских беженцев. Вопрос об ответственности НАТО за последствия своих двадцатилетних экспериментов альянс обходит стороной. Решением проблем предлагается заняться международному сообществу, прежде всего соседям Афганистана", - сказал он.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.