Антонов заявил, что законодатели США настойчиво пытаются обрушить отношения с Россией

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Американские законодатели с маниакальной настойчивостью пытаются обрушить отношения РФ и США, им необходимо отказаться от деструктивных подходов в отношении Москвы. Об этом заявил во вторник посол России в США Анатолий Антонов, слова которого приводит диппредставительство в Facebook.

Он комментировал инициативу американских сенаторов по введению санкций против российских граждан в соответствии с актом Магнитского. "Вызывает откровенное недоумение то, с какой маниакальной настойчивостью местные законодатели пытаются обрушить российско-американские отношения. Новая попытка наложить ограничения на 35 россиян под совершенно надуманным предлогом - яркое тому подтверждение", - отметил глава дипмиссии.

"Призываем членов Конгресса отказаться от деструктивных подходов и "сбросить антироссийские шоры". Избранникам американского народа давно пора осознать безальтернативность конструктивного и взаимоуважительного диалога с Россией, в том числе для совместного преодоления множащихся глобальных вызовов", - добавил Антонов.

Россия отвечает на все озабоченности США в сфере кибербезопасности, стороны достигли небольших, но конкретных результатов по пресечению хакерской деятельности, заявил Антонов.

"Президенты России и США условились о запуске диалога по кибербезопасности. Состоялось четыре раунда экспертных консультаций под эгидой Советов Безопасности двух стран, - сказал Антонов. - Есть небольшие, но конкретные результаты в сфере пресечения хакерской активности. Мы отвечаем на все озабоченности, которые Вашингтон передает нам по установленным каналам".

Россия отмечает устойчивый диалог с США по Арктике, климату, Афганистану, КНДР, Сирии и иранской ядерной сделке, отметил Антонов, выступая в формате видеоконференции на открытии годового собрания Американо-Российского делового совета.

"Большинство международных проблем носит ярко выраженный трансграничный характер", - отметил Антонов. По его словам, "помимо пандемии коронавируса, это терроризм, экологические проблемы, распространение ОМУ (оружия массового уничтожения), многочисленные региональные конфликты". "Надежно купировать такие вызовы можно лишь сообща, - подчеркнул дипломат. - В этой связи с удовлетворением отмечу устойчивый диалог с США по Арктике, изменению климата, Афганистану, КНДР, Сирии, СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе)".

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук посетит Вашингтон "в эти дни", встретится с представителями администрации и бизнесменами, сказал он.