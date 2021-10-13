Врио губернатора Ярославской области представят 15 октября

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Представление врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева состоится 15 октября в здании правительства региона. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Ярославской области.

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Президент России Владимир Путин накануне подписал указ об отставке Дмитрия Миронова с поста главы Ярославской области, назначив его помощником главы государства. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначили Михаила Евраева.

"Представление врио главы региона Михаила Евраева состоится в пятницу [15 октября]. Представлять будет полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев", - информирует пресс-служба.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев является выпускником третьего потока называемой школы губернаторов. Программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления и подготовили на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.