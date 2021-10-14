Путин заявил, что создание AUKUS подрывает региональную стабильность

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Создание США, Великобританией и Австралией нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS - подрывает региональную стабильность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу CNBC, опубликованном в четверг на сайте Кремля.
"Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором вы упомянули, США ‒ Великобритания ‒ Австралия, безусловно, подрывает региональную стабильность, потому что, на мой взгляд, дружить между собой ‒ это хорошо, но "дружить против кого-то" ‒ это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся", - сказал он.