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Путин заявил, что создание AUKUS подрывает региональную стабильность

По словам главы государства, дружить против кого-то - плохо

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Создание США, Великобританией и Австралией нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS - подрывает региональную стабильность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу CNBC, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

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"Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором вы упомянули, США ‒ Великобритания ‒ Австралия, безусловно, подрывает региональную стабильность, потому что, на мой взгляд, дружить между собой ‒ это хорошо, но "дружить против кого-то" ‒ это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся", - сказал он.

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