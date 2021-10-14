Захарова: Украина использует международный арбитраж, чтобы оправдать военную авантюру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Украина пытается добиться рассмотрения инцидента в Керченском проливе международным арбитражем в Гааге, чтобы оправдать военную авантюру. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума.

"Произошел он [Керченский инцидент] на фоне серьезного наращивания Киевом военного потенциала в Азово-Черноморском море, других провокационных действий, предпринятых киевским режимом в стремлении оспорить наш суверенитете в отношении Крыма, - сказала Захарова. - В оправдание этой опасной военной авантюры Украина пытается вовлечь арбитраж, созданный на основе Конвенции ООН по морскому праву 1982 года".

Россия считает, что этот инцидент выходит за рамки юрисдикции международного арбитража, поскольку Москва при ратификации Конвенции заявила, что "она не принимает предусмотренные в разделе 2 части 15 указанной конвенции процедуры, ведущие к обязательным для сторон решениям в отношении споров, которые касаются военной деятельности, включая военную деятельность государственных судов", констатировала она. Также Украина не использовала предусмотренный конвенцией обмен мнениями, как способ урегулирования разногласий, резюмировала дипломат.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Требования российских пограничников остановиться, как того требует процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы. В 2019 году военные корабли были переданы Украине, а моряки вернулись на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Украина 1 апреля 2019 года подала иск, касающийся инцидента в Керченском проливе. В нем она потребовала признать, что РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В августе 2020 года российская сторона подала предварительные возражения по делу, поставив под сомнение юрисдикцию арбитража.

Слушания в Гааге по данному делу будут проходить до 16 октября, они касаются предварительных возражений, поданных РФ. На заседании 11 октября свои аргументы представила российская сторона, 12 октября слово предоставлено украинской делегации. Второй раунд прений сторон запланирован на 14-15 октября, а 16 октября зарезервировано на случай необходимости. Заседания проходят в Гааге в гибридном формате, предусматривающем, что одни члены делегаций и судьи присутствуют лично, а другие подключаются по видеосвязи.